Гайсин Марсель Минсалихович
Место рождения
Дата рождения13.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1994
Дочь: Гайсина Элина Марселевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности