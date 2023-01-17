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Гайсин Марсель Минсалихович

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Место рождения

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.11.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1994

Дочь: Гайсина Элина Марселевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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