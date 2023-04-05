Федякова Мария Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Мария Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Прокопий

Мать: не указана

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3-4 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Евстигнеева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Мария Припис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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