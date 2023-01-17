Милюшкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 2008

Муж: Милюшкин Владимир Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.2011

Сын: Милюшкин Филипп Владимирович

Отец ребёнка: Милюшкин Владимир Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Милюшкин Роберт Владимирович

Отец ребёнка: Милюшкин Владимир Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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