Милюшкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 2008
Рождение ребёнка
27.11.2011
Сын: Милюшкин Филипп Владимирович
Отец ребёнка: Милюшкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Милюшкин Роберт Владимирович
Отец ребёнка: Милюшкин Владимир Александрович
Место жительства
2022