Хохлов Яков -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1800 и 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Сын: Хохлов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна
Смерть
Между 1800 и 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Хохлова Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна