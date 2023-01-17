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Хохлов Яков -

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Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1800 и 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Сын: Хохлов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Хохлов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1800 и 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Хохлова Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: - Мавра Сидоровна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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