Шомин Михаил Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти12.08.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни Пыхмарева Двиницкая волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Смерть
12.08.1912 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
42 года в тюрьме г. Кадникова от чахотки Метрические книги Всескорбященской тюремной церкви г. Кадникова за 1892-1903, 1911-1912 годы. ГАВО фонд №496, опись №55, дело №68, стр. 276 https://yandex.ru/... Показать все