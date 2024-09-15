Шомин Михаил Платонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШомин Михаил Платонов

Шомин Михаил Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Пыхмарева Двиницкая волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Смерть
12.08.1912 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
42 года в тюрьме г. Кадникова от чахотки Метрические книги Всескорбященской тюремной церкви г. Кадникова за 1892-1903, 1911-1912 годы. ГАВО фонд №496, опись №55, дело №68, стр. 276 https://yandex.ru/... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.