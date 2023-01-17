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Третья Жена Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Никита Фёдоров

Мать: не указана

МК-1749 05.11.1749 Той вотчины деревни Андреевского крестьянин вдовец Иуда Данилов той вотчины с крестьянкой деревни Старова Никитиной дочерью Фёдорова девкой Евдокией третьим браком ИВ-1750 Евдокия Н... Показать все
Бракосочетание
05.11.1749

Муж: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

МК-1749 05.11.1749 Той вотчины деревни Андреевского крестьянин вдовец Иуда Данилов той вотчины с крестьянкой деревни Старова Никитиной дочерью Фёдорова девкой Евдокией третьим браком
Рождение ребёнка
31.01.1751

Сын: Иван Иудов

Отец ребёнка: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
МК-1751 31.01.1751 Деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Иван ИВ-1752, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
28.05.1753

Сын: Никита Иудов

Отец ребёнка: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

МК-1753 28.05.1753 Той же вотчины деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Никита ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Никиты нет (где он?)
Рождение ребёнка
11.09.1757

Дочь: Феодора Иудова

Отец ребёнка: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1757 11.09.1757 Той деревни у крестьянина Иуды Данилова дочь Феодора ИВ-1757 Феодора 3 месяца=1757
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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