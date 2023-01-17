Прокошева (Михайлова) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978
Отец: Михайлов Владимир Борисович
Мать: Садок Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фиалковский Сергей Евгеньевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.2013
Дочь: Прокошева Белла Ильинична
Отец ребёнка: Прокошев Илья Андреевич
Бракосочетание
2013