Прокошева (Михайлова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокошева (Михайлова) Анастасия Владимировна

Прокошева (Михайлова) Анастасия Владимировна

avatar

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: Михайлов Владимир Борисович

Мать: Садок Ольга Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.11.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фиалковский Сергей Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.2013

Дочь: Прокошева Белла Ильинична

Отец ребёнка: Прокошев Илья Андреевич

Бракосочетание
2013

Муж: Прокошев Илья Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close