Талкин Петр Максимович
Место рожденияд.Бурлыгино Демидовского р-на
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Талкин Максим Нестерович
Мать: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
06.06.1943
орден Отечественной войны 2 ст.
Военная награда
23.09.1945
орден Отечествееной войны 2 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно