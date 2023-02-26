Талкин Петр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалкин Петр Максимович

Талкин Петр Максимович

avatar

Место рождения

д.Бурлыгино Демидовского р-на

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Талкин Максим Нестерович

Мать: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
06.06.1943
орден Отечественной войны 2 ст.
Военная награда
23.09.1945
орден Отечествееной войны 2 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close