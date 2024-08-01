Стрелец Иван Фомич
Место рожденияРудня-Воробьевка
Дата рождения1896
Дата смерти20.06.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стрелец Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1921
Сын: Стрелец Владимир Иванович
Мать ребёнка: Медведева Мария Демьяновна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
20.06.1957
Партизанск, Партизанский, Приморский край