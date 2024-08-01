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Стрелец Иван Фомич

Место рождения

Рудня-Воробьевка

Дата рождения

1896

Дата смерти

20.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стрелец Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Стрелец Владимир Иванович

Мать ребёнка: Медведева Мария Демьяновна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
20.06.1957
Партизанск, Партизанский, Приморский край

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