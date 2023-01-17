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Габбас Абдулзямильов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Абдулзямиль Фаизгиреев

Мать: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Хазиахмат Габбасов

Мать ребёнка: Бадризямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хабибъямал Габбасова

Мать ребёнка: Бадризямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шарафульбанат Габбасовна

Мать ребёнка: Бадризямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фахризиган Габбасовна

Мать ребёнка: Бадризямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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