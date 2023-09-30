Муравьева Татьяна Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Мокрина Никифоровна
Отец ребёнка: Муравьев Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Муравьев Никифор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Муравьев Терентий Никифорович
Отец ребёнка: Муравьев Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Ерманея Никифоровна
Отец ребёнка: Муравьев Никифор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно