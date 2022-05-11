Спесивый Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти24.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спесивый Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
20.09.1951
Сын: Спесивый Виктор Константинович
Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Спесивый Василий Константинович
Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна
Смерть
24.04.1985