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Спесивый Константин Михайлович

Место рождения

Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

24.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивый Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
20.09.1951

Сын: Спесивый Виктор Константинович

Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Спесивый Василий Константинович

Мать ребёнка: Спесивая Варвара Николаевна

Смерть
24.04.1985

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