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Анисим
Анисим
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1669
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Матвей
Мать
Не указана
Дети
Гаврило
1716 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец:
Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын:
Гаврило
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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