Овсянников Анисим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овсянников Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Парамонова
Над рч. Утинкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Овсянников Алексей Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно