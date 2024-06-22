Овсянников Анисим Павлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овсянников Анисим Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1895 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овсянников Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Параскева Парамонова

Рождение ребёнка
15.08.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Парамонова

Над рч. Утинкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Овсянников Алексей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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