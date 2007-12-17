Иванов Рудольф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1937
Дата смерти17.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1962
Сын: Иванов Александр Рудольфович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.08.1969
Дочь: Иванова Светлана Рудольфовна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Яковлевна
Смерть
17.12.2007