Иванов Рудольф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Рудольф Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

17.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: Иванов Александр Николаевич

Мать: Иванова (Воробьева) Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.10.1962

Сын: Иванов Александр Рудольфович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Яковлевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1969

Дочь: Иванова Светлана Рудольфовна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Яковлевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
17.12.2007

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