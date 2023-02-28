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Михаил Григорьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Григорий Егоров

Мать: Устинья Кузьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мешков Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Мешков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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