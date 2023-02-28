Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Григорий Егоров
Мать: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мешков Петр Михайлов
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Смерть
Неизвестно