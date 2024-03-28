Смолякова Елена Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти12.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Александр Дмитревич
Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Владимир Дмитревич
Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Жуликова (Смолякова) Мария Дмитривна
Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович
Смерть
12.12.1973