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Смолякова Елена Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

12.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Александр Дмитревич

Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Владимир Дмитревич

Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Жуликова (Смолякова) Мария Дмитривна

Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Миронович

Смерть
12.12.1973

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