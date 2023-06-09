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Савелий Андреевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
25.04.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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