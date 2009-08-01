Шаншин Геннадий Михайлович 19.04.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШаншин Геннадий Михайлович

Шаншин Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

?.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаншина (Харинова) Лидия Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
?.08.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.