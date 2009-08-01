Шаншин Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1939
Дата смерти?.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаншина (Харинова) Лидия Алексеевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
?.08.2009