Тарас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарас Иванович

Тарас Иванович

avatar

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Иван Ларионович

Мать: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Рассадкин Илья Тарасович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Финаген Тарасович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Алексей Тарасович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивановна

Смерть
1840
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close