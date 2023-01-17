Тарас Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Финаген Тарасович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Алексей Тарасович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивановна
Смерть
1840