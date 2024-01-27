Исаев Петр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Петр Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чиверь Вера Петровна

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1935

Сын: Исаев Николай Петрович

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Смерть
Неизвестно
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