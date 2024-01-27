Исаев Петр Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чиверь Вера Петровна
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Смерть
Неизвестно