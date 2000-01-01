Трапезников Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1886
Алапаевск
Рождение ребёнка
30.04.1886
Дочь: Зырянова Александра Петровна
Мать ребёнка: Трапезникова Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин | Алапаевский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трапезников Андрей Петрович
Мать ребёнка: Трапезникова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно