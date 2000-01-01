Трапезников Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1886

Жена: Трапезникова Мария Федоровна

Алапаевск
Рождение ребёнка
30.04.1886

Дочь: Зырянова Александра Петровна

Мать ребёнка: Трапезникова Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин | Алапаевский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трапезников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Трапезникова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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