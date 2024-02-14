Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басыров Канзафар Галилович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Рождение ребёнка
04.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Канзафар Галилович

Смерть
Неизвестно

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