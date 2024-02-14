Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
04.03.1969
Смерть
Неизвестно