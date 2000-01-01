Петрова (Рябинина) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Рябинина) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1984

Отец: ?

Мать: Флюра

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