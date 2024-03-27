Харичева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1902
Дочь: Решетникова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Харичев Иван
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
1907
Сын: Харичев Василий
Отец ребёнка: Харичев Иван
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
1912
Сын: Харичев Сергей
Отец ребёнка: Харичев Иван
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Харичев Иван
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Харичев Александр
Отец ребёнка: Харичев Иван
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харичев Иван
Смерть
Неизвестно