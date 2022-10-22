Мочалин Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична
Рождение ребёнка
06.05.1932
Дочь: Мочалина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична
Рождение ребёнка
13.11.1937
Дочь: Мочалина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична
Смерть
1942