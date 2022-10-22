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Мочалин Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мочалин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична

Рождение ребёнка
06.05.1932

Дочь: Мочалина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична

Рождение ребёнка
13.11.1937

Дочь: Мочалина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Мочалина Феодосия Кузьминична

Смерть
1942
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