Елисеев Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.196
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.196
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1983
Дочь: Тойменцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
27.05.1986
Сын: Елисеев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
06.05.1996
Дочь: Елисеева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Семеновна