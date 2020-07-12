Кикин Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикин Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1941

Дата смерти

12.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кикина Лилия Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кикина Лилия Сергеевна

Смерть
12.07.2020
Самара, Самара, Самарская область
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