Кикин Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1941
Дата смерти12.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кикина Лилия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кикина Лилия Сергеевна
Смерть
12.07.2020