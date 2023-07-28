Васильченко Каллистрат (Евстрат Варсонофий) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Каллистрат (Евстрат Варсонофий) Никитич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Васильченко Никита Иванович

Мать: Васильченко Матрена Федоровна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Макошина) Агриппина Давидовна

Рождение ребёнка
09.02.1853

Сын: Васильченко Дмитрий Каллистратович

Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1854

Сын: Васильченко Никифор Каллистратович

Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1855

Сын: Васильченко Егор Каллистратович

Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1857

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Каллистратовна

Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1864

Сын: Васильченко Герасим Каллистратович

Мать ребёнка: Васильченко (Макошина) Агриппина Давидовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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