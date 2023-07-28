Васильченко Каллистрат (Евстрат Варсонофий) Никитич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1853
Сын: Васильченко Дмитрий Каллистратович
Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
09.03.1854
Сын: Васильченко Никифор Каллистратович
Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
22.04.1855
Рождение ребёнка
17.01.1857
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Каллистратовна
Мать ребёнка: Васильченко (Бондаренкова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
04.03.1864
Сын: Васильченко Герасим Каллистратович
Мать ребёнка: Васильченко (Макошина) Агриппина Давидовна
Смерть
Неизвестно