Молев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Молев Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Жена: Молева Серафима Петровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Молева Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Молев Александр Александрович
Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Молева Анна Александровна
Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Молев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно