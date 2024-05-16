Молев Александр Иванович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молев Александр Иванович

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Молев Иван Иванович

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1863

Жена: Молева Серафима Петровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Молева Аполлинария Александровна

Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Молев Александр Александрович

Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Молева Анна Александровна

Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Молев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Молева Серафима Петровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Смерть
Неизвестно

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