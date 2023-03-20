Шестакова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно