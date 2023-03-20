Шестакова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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