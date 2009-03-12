Лапшина Амалия Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Амалия Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2009

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2009

Отец: Лапшин Владислав Николаевич

Мать: не указана

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