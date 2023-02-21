Волков Григорий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1908
Дата смерти1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1908
Отец: Волков Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1937
Сын: Волков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Афонасьева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна
Смерть
1977