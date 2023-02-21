Волков Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Григорий Герасимович

Волков Григорий Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1908

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1908

Отец: Волков Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1937

Сын: Волков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Афонасьева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Трофимовна

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close