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Бродзели Тенгиз Иванович

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

08.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Бродзели Иван (Вано) Николаевич

Мать: Милица Оттовна

Тбилиси
Бракосочетание
20.10.1951

Жена: Бродзели Ирина Александровна

Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1952

Сын: Бродзели Гурам Тенгизович

Мать ребёнка: Бродзели Ирина Александровна

Тбилиси
Рождение ребёнка
29.10.1957

Сын: Бродзели Александр Тенгизович

Мать ребёнка: Бродзели Ирина Александровна

Тбилиси
Смерть
08.10.2011
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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