Бродзели Тенгиз Иванович
Место рожденияТбилиси
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти08.10.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: Бродзели Иван (Вано) Николаевич
Мать: Милица Оттовна
Тбилиси
Бракосочетание
20.10.1951
Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1952
Сын: Бродзели Гурам Тенгизович
Мать ребёнка: Бродзели Ирина Александровна
Тбилиси
Рождение ребёнка
29.10.1957
Сын: Бродзели Александр Тенгизович
Мать ребёнка: Бродзели Ирина Александровна
Тбилиси
Смерть
08.10.2011
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тбилиси