Васильев Николай Терентьев
Место рождения
Дата рождения06.12.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.12.1864 ст.
Отец: Васильев Терентий Семёнов
Мать: Лукия Иванова
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Крещение
10.12.1864 ст.
Восприемники: той же деревни новокрещен из вотяков Никита Терентьев и сестра родившаго девица Анна
Бракосочетание
03.06.1883 ст.
Жена: Агриппина Иванова
жених -18 лет, невеста - 23 года; Поручители по жениху: новокрещане из вотяков деревни Валадор-Докьи Онисим Феодотов, Павел Васильев; по невесте: Кондрат Евдокимов и Григорий Данилов
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Сын: Васильев Ефрем Николаевич
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Смерть
Неизвестно