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Васильев Николай Терентьев

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.12.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1864 ст.

Отец: Васильев Терентий Семёнов

Мать: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Крещение
10.12.1864 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни новокрещен из вотяков Никита Терентьев и сестра родившаго девица Анна
Бракосочетание
03.06.1883 ст.

Жена: Агриппина Иванова

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених -18 лет, невеста - 23 года; Поручители по жениху: новокрещане из вотяков деревни Валадор-Докьи Онисим Феодотов, Павел Васильев; по невесте: Кондрат Евдокимов и Григорий Данилов
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Сын: Васильев Ефрем Николаевич

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Смерть
Неизвестно
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