Герасимова Параскева Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Герасимов Назар
Мать: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Войтов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Войтов Владимир
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Войтова Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Войтов Владимир
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Войтов Владимир
Рождение ребёнка
1838
Сын: Войтов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Войтов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войтов Владимир
Смерть
Неизвестно