Герасимова Параскева Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова Параскева Назаровна

Герасимова Параскева Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Герасимов Назар

Мать: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Войтов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Войтов Владимир

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Войтова Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Войтов Владимир

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Войтов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Войтов Владимир

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Войтов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Войтов Владимир

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтов Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close