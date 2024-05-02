Тихонов Лев Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Лев Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Алла Львовна

Мать ребёнка: Тихонова Антонина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Светлана Львовна

Мать ребёнка: Тихонова Антонина Васильева

Смерть
Неизвестно

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