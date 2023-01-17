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Торопцев Семён Михайлович
Торопцев Семён Михайлович
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Место рождения
Моховое
, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
1908
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Моховое
, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1963
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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