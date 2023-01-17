Торопцев Семён Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопцев Семён Михайлович

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Место рождения

Моховое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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