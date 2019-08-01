Зубенко (Маркина) Анастасия (Надя) Никоноровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1927
Дата смерти?.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927
Отец: Маркин Никонор
Мать: Маркина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Геревенко Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
КазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
20.07.1949
Сын: Зубенко Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Зубенко Юрий Илларионович
Бостандыкский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1950
Отец ребёнка: Зубенко Юрий Илларионович
СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Смерть
?.08.2019
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент