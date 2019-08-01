Зубенко (Маркина) Анастасия (Надя) Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Маркина) Анастасия (Надя) Никоноровна

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Место рождения

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1927

Дата смерти

?.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927

Отец: Маркин Никонор

Мать: Маркина Елена Николаевна

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Геревенко Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

КазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент
Бракосочетание
1948

Муж: Зубенко Юрий Илларионович

Рождение ребёнка
20.07.1949

Сын: Зубенко Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Зубенко Юрий Илларионович

Бостандыкский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Зубенко Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Зубенко Юрий Илларионович

СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Смерть
?.08.2019
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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