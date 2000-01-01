(Крапивина) Милитина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крапивина) Милитина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1949

Отец: Крапивин Алексей Александрович

Мать: Крапивина Мария Федоровна

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