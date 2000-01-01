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(Крапивина) Милитина Алексеевна
(Крапивина) Милитина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1949
Пол
Женский
Отец
Крапивин Алексей Александрович
1909 г.р.
Мать
Крапивина Мария Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1949
Отец:
Крапивин Алексей Александрович
Мать:
Крапивина Мария Федоровна
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