Федейкина (Порункова) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федейкина (Порункова) Вера Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936

Отец: Порунков Степан Максимович

Мать: Ганина Елена Романовна

Рождение ребёнка
31.07.1955

Сын: Федейкин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Федейкин Леонид Трифонович

Рождение ребёнка
11.12.1961

Сын: Федейкин Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Федейкин Леонид Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федейкин Леонид Трифонович

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