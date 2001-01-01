Федейкина (Порункова) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1936
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936
Отец: Порунков Степан Максимович
Мать: Ганина Елена Романовна
Рождение ребёнка
31.07.1955
Сын: Федейкин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Федейкин Леонид Трифонович
Рождение ребёнка
11.12.1961
Сын: Федейкин Игорь Леонидович
Отец ребёнка: Федейкин Леонид Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно