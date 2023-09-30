Зернин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
29.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна