Зернин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979

Отец: Зернин Петр Павлович

Мать: Зернина (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зернина (Онуфриева) Анастасия Евгеньевна

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