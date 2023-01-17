Тарасова (Шкаруба) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Шкаруба) Лидия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкаруба Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Сысоева Любовь Станиславовна

Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович

Ключевой, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Леонид Станиславович

Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Станислав Степанович

Смерть
Неизвестно
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