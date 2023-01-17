Тарасова (Шкаруба) Лидия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкаруба Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Сысоева Любовь Станиславовна
Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович
Ключевой, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Леонид Станиславович
Отец ребёнка: Тарасов Станислав Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно