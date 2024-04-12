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Мотрохин Алексий Павлович

Место рождения

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.09.1836

Дата смерти

17.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1836

Отец: Мотрохин Павел Космич

Мать: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мотрохин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мотрохин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мотрохин Алексий Алексиевич

Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна

Смерть
17.08.1909
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