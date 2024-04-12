Мотрохин Алексий Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1836
Дата смерти17.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1836
Отец: Мотрохин Павел Космич
Мать: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мотрохин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мотрохин Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мотрохин Алексий Алексиевич
Мать ребёнка: Мотрохина Фёкла Акимовна
Смерть
17.08.1909