Шмилык (Хамадык) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Место рождения

д. Грязева (Graziowa) гмина Устшики Дольне, повят Бещадзкий, Подкарпатское воеводство

Дата рождения

1811

Дата смерти

22.07.1886

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хамадык Петр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1831

Дочь: (Шмилык) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Шмилык Андрей

Рождение ребёнка
21.07.1833

Сын: Шмилык Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шмилык Андрей

Рождение ребёнка
10.08.1836

Дочь: (Шмилык) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шмилык Андрей

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шмилык Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шмилык Андрей

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шмилык) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шмилык Андрей

Смерть
22.07.1886

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