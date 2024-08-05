Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Место рожденияд. Грязева (Graziowa) гмина Устшики Дольне, повят Бещадзкий, Подкарпатское воеводство
Дата рождения1811
Дата смерти22.07.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Хамадык Петр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1831
Дочь: (Шмилык) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Шмилык Андрей
Рождение ребёнка
21.07.1833
Отец ребёнка: Шмилык Андрей
Рождение ребёнка
10.08.1836
Дочь: (Шмилык) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шмилык Андрей
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шмилык Андрей
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шмилык) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шмилык Андрей
Смерть
22.07.1886