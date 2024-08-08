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Глухих Данило Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1685

Сын: Глухих Федул Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Глухих Тит Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Семен Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1970

Отец: Глухих Иван Федоров

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

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