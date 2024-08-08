Глухих Данило Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1685
Сын: Глухих Федул Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Глухих Тит Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Семен Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1970
Отец: Глухих Иван Федоров
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно