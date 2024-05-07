Кравченко (Бердинская) Александра Ивановна мл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
11.02.1905
Дочь: Кравченко Галина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.11.1911
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ПЛОТНИКАХ 1 января 1899 — 31 декабря 1911 ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №2, дело №86, стр. 445 Архив ЦГА Москвы Фонд ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕ... Показать все
Смерть
Неизвестно