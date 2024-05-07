Кравченко (Бердинская) Александра Ивановна мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Бердинская) Александра Ивановна мл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бердинских Иван Васильевич

Мать: Бердинская (Морточкина) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
11.02.1905

Дочь: Кравченко Галина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.11.1911

Муж: Стрекопытов Петр Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ПЛОТНИКАХ 1 января 1899 — 31 декабря 1911 ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №2, дело №86, стр. 445 Архив ЦГА Москвы Фонд ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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