Волчков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти28.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Волчков Михаил Ильин
Мать: Волчкова Марфа Тихонова
Военная служба
27.09.1941
Военная служба
27.09.1941
Бракосочетание
До 1941
Жена: Волчкова Любовь Павловна
Военная награда
23.11.1943
92 гв. сп 28 гв. сд 2 УкрФ
Медаль «За отвагу», приказ подразделения № 31/н от 12 декабря<удалено> года
Похороны
28.12.1943
д. Ново-Украинка, Криворожский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР
Смерть
28.12.1943
Причина смерти: На войне | Умер от ран
Получение воинского звания/чина
?.12.1943
92 гв. сп 28 гв. сд 2 УкрФ
Ефрейтор