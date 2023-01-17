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Волчков Василий Михайлович

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

28.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Волчков Михаил Ильин

Мать: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
27.09.1941
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
27.09.1941
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1941

Жена: Волчкова Любовь Павловна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная награда
23.11.1943
92 гв. сп 28 гв. сд 2 УкрФ
Медаль «За отвагу», приказ подразделения № 31/н от 12 декабря<удалено> года
Похороны
28.12.1943
д. Ново-Украинка, Криворожский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР
Смерть
28.12.1943
Причина смерти: На войне | Умер от ран
Получение воинского звания/чина
?.12.1943
92 гв. сп 28 гв. сд 2 УкрФ
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