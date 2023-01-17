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Апалин Федор Антонович

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Место рождения

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Апалин Антон

Мать: Дарья Ерофеевна

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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