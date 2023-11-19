Чликин ИВАН ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиликин ПЕТР
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиликина-Щёлокова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Кочелева АННА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Кочелева АННА ЯКОВЛЕВНА
Смерть
Неизвестно