Чликин ИВАН ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧликин ИВАН ПЕТРОВИЧ

Чликин ИВАН ПЕТРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиликин ПЕТР

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиликина-Щёлокова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Кочелева АННА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиликин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чиликин ПЁТР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Кочелева АННА ЯКОВЛЕВНА

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.